Atendidas dos personas en Euskadi por las altas temperaturas

Archivo - Playa de Orio (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser atendidas por el Servicio de Emergencias de Osakidetza debido a las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi este martes, según los datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Hasta las 19.00 horas de este martes, se ha atendido a una persona en Gipuzkoa y a otra en Bizkaia. Solo una de las personas afectadas ha tenido que se trasladada en ambulancia a un centro sanitario para su seguimiento, aunque su estado no revestía gravedad. La otra ha sido tratada en el lugar por sanitarios.

Por lo que respecta a las edades de las personas atendidas en esta jornada, están comprendidas entre los 55 y 70 años, ha explicado Salud.

La Consejería ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026, diseñado para prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Asimismo, recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.