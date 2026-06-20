Atendidas al menos siete personas afectadas por un incendio en el pabellón de EGA de Vitoria

Exteriores de la fábrica EGA, a 27 de mayo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han precisado asistencia sanitaria tras el fuego que se ha registrado la mañana de este sábado en el pabellón abandonado de EGA situado en el barrio vitoriano de Adurtza. Varias personas que estaban en el interior han sido evacuadas y al menos siete de ellas han tenido que recibir asistencia sanitaria e incluso se ha producido algún traslado a un centro hospitalario.

El Departamento de Seguridad a Europa Press ha informado de el aviso se ha producido a las 10.38 horas de este sábado, cuando se ha detectado un fuego en un pabellón situado en la calle Campo de los Palacios de la capital alavesa, que, según han confirmado los Bomberos, es perteneciente a EGA.

Los bomberos desplazados al lugar han evacuado a las personas que se encontraban en su interior y han sofocado las llamas, mientras que los servicios sanitarios han atendido en el lugar a los afectados. Los servicios de emergencias, así como policías, continuaban a la una y veinte de la tarde en el lugar aunque Seguridad ha confirmado que el fuego está ya extinto.

Este pabellón, así como el de Urssa, fue objeto el pasado mes de mayo de un dispositivo policial preventivo para tratar de identificar a las personas que viven habitualmente en ese inmueble abandonado.