El Athletic de Bilbao celebra que tres de sus jugadores sean campeones del mundo

Imagen del Athletic Club para felicitar a Unai Simon, Nico Williams y Aymeric Laporte que sean campeones del mundo - ATHLETIC CLUB

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Athletic de Bilbao ha celebrado que tres de sus jugadores, Unai Simón, Aymerice Laporte y Nico Williams, comandados por otro exfutbolista rojiblanco, Luis de la Fuente, se hayan convertido en campeones del mundo, tras triunfar La Roja en la Final del Mundial de fútbol de Nueva Yorki, en el que ha vencido a Argentina por1-0.

Nada concluir el partido, el Athletic Club ha felicitado a sus jugadores. "El nombre y los valores de un club Unique In The World (Único en el Mundo) en la cima del mundo. Sea cual sea el destino, siempre hay un origen, una familia, un hogar", ha afirmado.