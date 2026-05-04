El Athletic Club de Bilbao lamenta la muerte de Garaikoetxea, "el Lehendakari del doblete liguero"

Carlos Garikoetxea entrega a 'Txato' Nuñez la copa de campeones de Liga. - ATHLETIC CLUB DE BILBAO

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club de Bilbao ha lamentado este lunes el fallecimiento del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, "el Lehendakari del doblete liguero".

A través de las redes sociales, EH Bildu muestra sus condolencias a la familia y amigos de Carlos Garikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, que ha fallecido a los 87 años de edad a causa de un infarto.

El Athletic Club de Bilbao acompaña su mensaje de condolencias en la red social 'X' con dos fotografías de Garaikoetxea, entregando en una la copa de campeones de Liga en 1983-84 a 'Txato Niñez' y en otra junto al entonces entrenador Javier Clemente.