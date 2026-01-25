Atutxa, premio Sabino Arana por "su sobresaliente trayectoria institucional y su coraje en tiempos de violencia"

Gala de los premios Sabino Arana 2025 - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco y ex consejero de Interior, ha sido premiado por Sabino Arana Fundazioa por "su sobresaliente trayectoria institucional, su coraje en tiempos de violencia, su apuesta por la convivencia democrática, y su entrega" a la fundación, que también presidió.

Además de Atutxa, el médico, investigador y científico gasteiztarra Eduardo Anitua; el músico, compositor y folklorista, Enrike Zelaia; el Bera Bera Eskubaloia, la empresa Etxeondo; y la Agencia de Naciones Unidas para las y los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) han sido los reconocidos en la gala de los Premios Sabino Arana 2025 que ha tenido lugar este domingo en un Teatro Arriaga de Bilbao que ha rozado el lleno.

El acto ha comenzado minutos después de las 12.00 horas y al mismo han acudido, además de los premiados y acompañantes, el lehendakari, Imanol Pradales; el presidente del Euzkadi Buru Batzar de PNV, Aitor Esteban; la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; y varios representantes institucionales más.

La presidenta Sabino Arana Fundazioa, Arantxa Tapia, ha tomado la palabra al inicio para decir que ve a Euskadi como "una realidad que construimos día a día, entre todas y todos, mediante el trabajo, el esfuerzo y el compromiso colectivos, una realidad abierta al mundo, que poco tiene que ver con el contexto político, social y económico que vio y conoció el propio Sabino Arana, y que nos tiene mirando a Europa y al mundo, más que nunca en nuestra historia", y ha remarcado que los premiados son "un buen exponente de esa nación".

En la gala, Atutxa ha sido reconocido por "su labor y dedicación a Euskadi", por "su sobresaliente trayectoria institucional, su coraje en tiempos de violencia, su apuesta por la convivencia democrática, y su entrega a Sabino Arana Fundazioa".

El expresidente del Parlamento vasco ha felicitado al resto de galardonados y ha dicho sentirse "deuda con la sociedad vasca, que me otorgó confianza, afecto, apoyo, reconocimiento y colaboración cuando me encargó grandes responsabilidades".

"Fue, es y será un honor ejercerlas, como lo fue defender contra viento y marea la dignidad del Parlamento Vasco frente a un evidente abuso de poder", ha reconocido, para añadir que comparte el premio "con los equipos que me han acompañado, que lo merecen por su capacidad, lealtad y trabajo, especialmente a quienes se jugaron la vida, durante un par de décadas, conmigo y por mí", ha subrayado.

A su juicio, "trabajar juntos es ahora, como lo fue entonces, la clave para superar lo inaguantable, generar convivencia y progreso". "Para vencer el miedo, desterrar el odio, entender y apoyar a quienes más sufrían. Así veo a los dirigentes de nuestro país: plantando cara a la polarización con la que los caudillos de hoy intentan vender como modernas recetas del pasado, tan antiguas como fracasadas. Ideas que hay que combatir con más y mejor democracia", ha defendido Juan María Atutxa en su discurso.

EDUARDO ANITUA

El primero de los premiados ha sido Eduardo Anitua, "considerado uno de los referentes a nivel mundial en los campos de la implantología oral y la medicina regenerativa", según ha subrayado la fundación.

El doctor ha narrado que durante los últimos 35 años han desarrollado técnicas y protocolos que han permitido que personas que habían perdido sus dientes y el hueso que los sostenía recuperen, no solo la función, sino también la estética y "con ello, una parte muy importante de su calidad de vida".

También ha trasladado una reflexión: "En los últimos 50 años, la humanidad ha conseguido aumentar la esperanza de vida en casi 25 años, algo sin precedentes en nuestra historia".

En ese sentido ha destacado que uno de los factores es "cómo vivir mejor" aplicando los "mecanismos epigenéticos" y considera que los hábitos desempeñan un papel fundamental. "Cuidar de nuestra salud no es un acto de egoísmo, sino un acto de responsabilidad y de generosidad".

BERA BERA ESKUBALOIA

El segundo premio de la gala ha sido recogido por Tatiana Garmendia, la responsable de la sección de Balonmano de Bera Bera, equipo premiado por "por su sobresaliente trayectoria" y ser "referente del balonmano femenino desde su creación" con 9 ligas, 8 copas y 10 supercopas en su palmarés.

En su discurso, Garmendia ha defendido que es un equipo que da "mucha importancia" y que son más "reconocibles por el cómo que por el qué". "Es decir, defender lo nuestro, pero no de cualquier forma, con valores propios. En nuestro equipo prevalece el colectivo sobre el individualismo", ha descrito.

Por último, ha expresado que Bera Bera no ha "tocado techo", ya que se "acerca hacia la igualdad de oportunidades, pero todavía faltan pasos por dar". "Allá por 2030 el deporte donostiarra va a contar, por fin, con una infraestructura para el deporte élite que va a suponer un antes y un después. Para llegar a ese momento tenemos que seguir construyendo y dignificando el deporte femenino, con las ayudas de las instituciones y con la complicidad de la sociedad porque recorrer este camino merece mucho la pena", ha reconocido.

ETXEONDO

La Fundación Sabino Arana Fundazioa ha premiado a Etxeondo, empresa gipuzcoana familiar que desde 1976 "ha unido el saber textil y la pasión por el ciclismo, para consolidarse como un referente internacional de la moda deportiva de alta gama".

El premio lo han recogido María Jesús, Paco, Patxi y Amaia, madre, padre, hijo e hija que conforman la empresa, y se han turnado para tomar la palabra en el discurso.

Entre todos han explicado que su primer taller, hace 50 años, lo hicieron en el baserri Etxeondo y prosperó "gracias al trabajo de las mujeres". "Estos 50 años han sido como una carrera por etapas: difícil, progresiva, mejorando lo que ya sabíamos hacer y, sobre todo, sin perder nunca la identidad y la filosofía que definen a nuestra marca", han añadido, para revelar que Etxeondo "significa eso, lo de casa, siempre al lado, y además bien hecho".

UNRWA

La Agencia de Naciones Unidas para las y los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha sido premiada "por su inquebrantable compromiso con la justicia, la paz y la defensa de los derechos humanos desde su creación en 1949", en especial por su trabajo en Palestina.

La directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha recogido el premio que para ella ha supuesto "un enorme gesto de aliento y de respaldo a nuestra labor humanitaria". "Primero, porque refleja el compromiso de la sociedad vasca con el pueblo palestino, y segundo, porque constituye un verdadero ejercicio de lucha contra la desinformación y criminalización que se está ejerciendo contra una entidad que no ha dejado ni un solo momento de cumplir con el mandato otorgado por la Asamblea General de NU", ha dicho.

También ha aprovechado para recordar que "Gaza vive una situación insoportable", a los "382 compañeros y compañeras asesinados mientras cumplían con su labor humanitaria" y que, desde el alto al fuego, "470 personas han sido asesinadas y 1.700 heridas".

ENRIKE ZELAIA

Otro de los galardones ha recaído en Enrike Zelaia, músico, compositor y folklorista, "por su prolongada y esencial labor en la investigación, recuperación y difusión de la identidad vasca a través de la cultura y la música para acordeón", ha detallado la fundación.

Acordeón en mano, el premiado ha tomado la palabra para agradecer la "puesta en valor del modelo musical identitario euskaldun" que descubrió "hace más de medio siglo", y que le ha llevado a ofrecer "miles de conciertos en más de 600 localidades de toda Euskal Herría y la diáspora vasca, algo insólito hasta entonces hecho con un acordeón", Después, ha interpretado una pieza de su creación, 'Festival vasco'.