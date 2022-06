Atutxa recuerda a Andueza que fue Sánchez el que firmó con el PNV profundizar en el autogobierno

Cree que Sánchez tratará de agotar la legislatura, pero que no sabe si será un Gobierno "formado por dos partidos o el de uno solo"

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha recordado al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que fue "su jefe" y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que firmó con el PNV en el acuerdo de investidura profundizar en el autogobierno tanto en Euskadi como en Cataluña.

Atutxa ha respondido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las declaraciones de Andueza en las que restó importancia a las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre la plurinacionalidad, y dijo que eran "personales" y que no tenía "ningún sentido entrar en ese debate".

La dirigente jeltzale ha considerado que, "cuando cada semana necesitan un foco, oímos declaraciones de ese tipo", y ha recordado que el propio presidente del EBB del PNV, Andonio Ortuzar, "ya dijo que, cuando mantenemos reuniones, no existen ni esas posturas ni esas quejas".

"Tampoco sé por qué ayer dijo lo que dijo sobre el lehendakari, porque habló como lehendakari. Además, debería dirigirse a su jefe Pedro Sánchez, porque fue quien firmó con nosotros un impulso al reconocimiento de las identidades. Es de diciembre de 2019, está escrito, es público y lo firmó su jefe Pedro Sánchez. No sé dónde se ha perdido el señor Andueza en este camino", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en que fue el presidente del Gobierno el que suscribió con Ortuzar "trabajar en esa vía" y que, "si se debían modificar leyes, impulsarlo y trabajar en ello, para vigorizar o reconocer las identidades, tanto en la cuestión catalana como en la vasca". "Por lo tanto, el problema no lo tenemos nosotros, sino Eneko Andueza, y no tanto el PSOE", ha añadido.

ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES

En todo caso, y en referencia a posibles acuerdos tras las elecciones municipales y forales de 2023, Atutxa ha indicado que "la primera opción para reunirnos, aunque solo sea por educación, debería ser el PSE".

En este sentido, ha considerado que lograr mayorías en los comicios del próximo año "será complicado", y que los acuerdos "deberían ser generales, porque es importante tener en cuenta la estructura de país y no solo la de territorio".

Además, la dirigente del PNV ha indicado que, en estos momentos, no ve que EH Bildu proponga "proyectos concretos", pero sí ve a la coalición soberanista "en el no y en reflexiones generales".

"Cuando empiezan a concretar, vemos que hay posibilidad para el acuerdo, como ya hemos visto en torno a la Ley de Educación. En esa vía es posible trabajar juntos, pero para eso hay que elaborar proyectos", ha considerado.

GOBIERNO DE ESPAÑA

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha afirmado que cree que Pedro Sánchez tratará de llevar la legislatura hasta el final, pero que no sabe "si será el Gobierno formado por dos partidos o el de un solo partido" el que la termine.

"No será sencillo para Sánchez si obtiene malos resultados en Andalucía. Pero, aunque sean malos, quizá tratará de terminar la legislatura tenga presupuestos o no. Lo que no sé es si será el Gobierno de dos partidos o el de un solo partido el que acabe la legislatura", ha insistido.

Asimismo, la dirigente jeltzale ha advertido de que, a pesar de que Vox ha llegado a las instituciones de manera democrática, "no es un partido democrático y debemos tomárnoslo en serio". En este sentido, ha asegurado que la subida de la formación de extrema derecha en sus resultados electorales "me da miedo".

"No nos sorprende nada, y eso también es un problema, pero sí me da miedo, porque veo a gente joven y a mujeres a favor de Vox, cuando ha venido para acabar con la democracia. Tiene una postura contraria a la democracia, y el resto de partidos debemos hacerle frente. En otros países de Europa se ha hecho, porque no en el Estado", ha concluido.