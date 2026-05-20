Condenan a 27 años de cárcel a la pareja de Maialen por asesinarla cuando estaba embarazada de mellizas

VITORIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La pareja de Maialen Mazón, declarado culpable de matar a cuchilladas a esta joven en Vitoria-Gasteiz el 27 de mayo de 2023, cuando estaba embarazada de mellizas, ha sido condenado a 27 años de cárcel.

La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado que juzgó estos hechos en la Audiencia de Álava ha dictado sentencia de acuerdo con el veredicto del jurado popular que consideró a este hombre, de iniciales J.R. y que era pareja de la víctima y padre de las mellizas que esperaba, culpable de un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto y un delito de abandono de menor.

El asesino dejó a la hija común de dos años sola durante 18 horas junto al cadáver de la madre en la habitación del apartahotel de la capital alavesa en el que se produjo el asesinato.

El jurado declaró probada la existencia de alevosía en la actuación del varón y reconoció la agravante de parentesco, pero rechazó la existencia del ensañamiento, así como la agravante de género, las eximentes completa e incompleta que pedía la defensa por alteración psíquica o trastorno mental transitorio y la atenuante por consumo de alcohol.

(Habrá ampliación)