Aumentan un 29% los accidentes laborales mortales en Euskadi, con 22 fallecidos en el primer semestre

Archivo - Varias personas con la pancarta que reza 'En el trabajo accidentes cero’, en la manifestación por la muerte de un trabajador, en Bilbao (archivo) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró en los seis primeros meses del año 22 accidentes laborales mortales, con 18 trabajadores fallecidos en jornada de trabajo y cuatro en el trayecto de ida o regreso del puesto de trabajo, lo que supone cinco muertes más (+29%) que en el mismo periodo del pasado año.

En el periodo enero-junio se contabilizaron en el País Vasco 18.707 accidentes laborales con baja, representando un descenso del 3,2% respecto al mismo periodo del pasado año.

Según datos de Osalan, recogidos por Europa Press, los accidentes en jornada de trabajo ascendieron a 15.601 (-4,2%) y los contabilizados 'in itinere' a 2.258 (+5,9%).

Del total de accidentes en jornada de trabajo, 15.509 fueron leves (-4,2%), 74 graves (-13%) y 18 mortales (por los 13 en 2025). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 2.236 (+5,7%), hubo 18 graves (13 en 2025) y cuatro víctimas mortales (las mismas que un año antes).

Por territorios, en Bizkaia se anotaron 8.058 accidentes con baja (siete de ellos mortales), lo que representa una caída del 4,4% en relación al primer semestre del pasado año. En Gipuzkoa hubo 4.670 bajas (siete de ellas con resultado de muerte), con una caída interanual del 4,8%, y en Álava se contabilizaron 2.873 bajas (cuatro de ellas por siniestro con resultado de muerte), representado un descenso del 2,8% en comparación con el periodo enero-junio de 2025.

El sector con más siniestralidad en jornada de trabajo entre enero y junio fue Servicios (8.302 accidentes), seguido de la Industria (5.113 siniestros), Construcción (1.992 accidentados) y Agricultura, Ganadería y Pesca (194 bajas).

Por otra parte, el País Vasco contabilizó en los seis primeros meses del año 947 enfermedades profesionales nuevas que causaron baja laboral, lo que representa un ascenso del 7,6% con respecto a las contabilizadas en el mismo periodo de 2025. Los casos de enfermedades profesionales que no provocaron baja se elevaron a 1.117, un 6,9% menos que las 1.200 contabilizadas en 2025.