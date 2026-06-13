Aumentan un 35% los pagos del Fogasa en Euskadi hasta mayo, tras un desembolso de 14,2 millones

BILBAO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.281 trabajadores vascos recibieron en los cinco primeros meses del año prestaciones por valor de 14,2 millones de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), lo que supone un aumento del 35% del desembolso en relación al mismo periodo del pasado año.

De la cantidad aportada por el organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes en el periodo enero-mayo de 2026, un total de 4,8 millones de euros fueron pagos de salarios y 9,4 millones de euros por indemnizaciones, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Europa Press.

En el País Vasco, el Fogasa tuvo que atender en los primeros cinco meses de año a trabajadores de 402 empresas. Los afectados fueron 810 hombres (que percibieron 9,6 millones de euros) y 458 mujeres (que recibieron 4,5 millones de euros).

En relación a los cinco primeros meses del pasado año, durante este ejercicio han aumentado en 59 las empresas que no han podido hacer frente al pago de salarios e indemnizaciones a sus trabajadores. Como consecuencia de ello, el número de empleados asistidos por el Fogasa ha crecido en 256.