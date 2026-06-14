Aumentan un 6% los accidentes de tráfico con víctimas hasta mayo en Euskadi, con 8 fallecidos y 139 heridos graves

Archivo - Accidente de tráfico en Balmaseda (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras vascas contabilizaron hasta mayo 964 accidentes de tráfico con víctimas, lo que supone un 6% más de siniestros que en el mismo periodo del pasado año, en los que hubo que lamentar ocho muertes (dos menos que en 2025) y 139 heridos graves (once más que el pasado año).

Según datos del Departamento vasco de Seguridad, recogidos por Europa Press, en estos siniestros se dieron también 1.226 personas heridas leves (53 más que en 2023). De esta forma, el número total de víctimas en accidente de tráfico ascendió a 1.373, lo que significa 62 víctimas más que en 2025 (+4,7%).

En concreto, los accidentes de tráfico registrados en las carreteras vascas en los cinco primeros meses del año se han cobrado la vida de ocho personas, de las que siete eran conductores varones y una, una mujer peatón. Enero, marzo y abril contabilizaron dos víctimas mortales cada uno, mientras en los meses de febrero y mayo hubo un muerto en carretera, respectivamente.

En conjunto, en las carreteras vascas se anotaron en el periodo enero-mayo un total de 3.559 accidentes de tráfico, lo que representa un aumento del 1,2% (44 siniestros más que el mismo periodo del pasado año). Los accidentes con víctimas fueron 964 (+6%) y los que no causaron heridos fueron 2.595 (11 percances menos que en 2025).