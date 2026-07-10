Aumento notable de las temperaturas diurnas este sábado en Euskadi

Archivo - Soleado en la costa vasca - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada en la que volverán a subir las temperaturas diurnas.

Las máximas serán notablemente más altas y el día será muy caluroso, tanto en el norte como en el sur. El día comenzará con algo de nubosidad de tipo bajo en la mitad norte, el resto del día estará soleado. Viento del este o del sureste; por la tarde soplará del noreste en la vertiente cantábrica, aunque no aliviará el calor allí.