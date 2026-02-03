Aumento de la nubosidad y chubascos más frecuentes en puntos de Álava este miércoles

Varias personas intentan sujetar sus paraguas - Álvaro Ballesteros - Europa Press

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi aumento de la nubosidad y la probabilidad de chubascos. El viento seguirá soplando de componente sur con algo de intensidad y seguirá el ambiente templado.

En el cielo se notará un claro aumento de la nubosidad y se registrarán chubascos, siendo estos más frecuentes en puntos de Álava. La cota de nieve rondará los 1.100-1.300 metros.