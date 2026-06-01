Aumento de la nubosidad, lluvia y descenso notable de las temperaturas diurnas, este martes en Euskadi

Cielos nublados en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi nubosidad en aumento durante las primeras horas del día y descenso notable de las temperaturas diurnas.

Por la mañana y primeras horas de la tarde el cielo estará nublado, con algo de lluvia en la mitad norte. Por la tarde-noche cesará la lluvia, salvo en puntos del litoral, y disminuirá algo la nubosidad.

El viento soplará del noroeste, arreciando, con rachas fuertes y alguna muy fuerte en el Valle del Ebro. Las temperaturas diurnas registraran un descenso notable, con máximas que no superarán los 19 grados y mínimas que rodnarán los 10-15 grados.