Autoridades iberoamericanas llaman a defender la educación en valores democráticos y la convivencia en la región

Diálogo sobre la educación en derechos humanos - OEI

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Autoridades iberoamericanas han llamado en Bilbao a defender la educación en valores democráticos y la convivencia en la región. Mientras, el subsecretario de Educación, Santiago Roura, ha asegurado que la educación es "fundamental" para "promover sociedades más justas y democráticas".

El paraninfo de la Universidad de Deusto ha acogido este jueves "el diálogo de alto nivel" titulado "Derechos Humanos y convivencia democrática: educar para la transformación social en Iberoamérica", incluido en las Jornadas de educación en derechos humanos en el contexto iberoamericano, celebradas desde el pasado 16 de junio en la capital vizcaína por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el apoyo del Gobierno Vasco y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

El diálogo, que ha abordado la situación de los derechos humanos en Iberoamérica y la importancia de la educación "en su defensa y promoción", ha contado con la participación de Olinda Salguero, presidenta de la Fundación Esquipulas (Guatemala); Javier Cortés, director de eLankidetza/Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad; Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo de la República Dominicana; y Sébastien Vauzelle, director del Secretariado de la Local 2030 Coalition de Naciones Unidas.

Moderado por Irune Aguirrezábal, directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, el panel ha destacado la necesidad de "escalar y acelerar" desde el territorio "la implementación de proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz".

Con este objetivo, han llamado a construir "alianzas con inteligencia colectiva y desde la corresponsabilidad, movilizando la indignación y activando estrategias de resistencia frente a discursos de odio y movimientos autoritarios", así como a "educar desde la memoria y hacia un futuro en paz".

Todos los participantes han coincidido "desde la esperanza en un futuro más humano", en que la educación para la transformación social es "el verdadero motor de la convivencia democrática y de la cohesión social en Iberoamérica".

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Con posterioridad al desarrollo del panel, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, ha celebrado que estas jornadas se hayan desarrollado en Bilbao "una ciudad con profundos vínculos con Iberoamérica".

Jabonero ha destacado el compromiso de la organización con "la defensa de los derechos humanos en la región" y su trabajo en procesos de paz de países como El Salvador o Colombia.

Según ha apuntado, la organización es "un sinónimo de consenso en medio de la diversidad de la región" que trabaja por "una ciudadanía iberoamericana libre y democrática".

El subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, Santiago Roura, que ha intervenido en la jornada, se ha mostrado convencido de que la educación es "fundamental" para "promover sociedades más justas y democráticas".

"Esto requiere de ciudadanos convencidos de su significado y comprometidos con la defensa de la dignidad de los otros y en eso es donde la educación es insustituible", ha señalado.

Mientras, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha afirmado que hablar de educación en derechos humanos, es "hablar de construir las bases culturales y éticas que hacen posible la convivencia". "En Euskadi hemos aprendido de ello. La paz exige memoria, reconocimiento y compromiso con los valores democráticos", ha indicado.

Por su parte, el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, ha calificado la celebración de las jornadas de "oportuna y necesaria", al tiempo que ha insistido en que "la dignidad humana se defiende desde el compromiso institucional y las prácticas cotidianas".