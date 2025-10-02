El Ayuntamiento abre a la ciudadanía la elección de una Persona Ilustre de Bilbao 2025

Las propuestas de candidatos se podrán presentar del 6 al 19 de octubre a través de formulario digital disponible en la web municipal

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha el proceso participativo para la elección de una Persona Ilustre de Bilbao 2025, un reconocimiento que busca distinguir a aquellas personas nacidas o vecinas de Bilbao o de su área metropolitana que se han destacado de manera ejemplar en su conducta cívica o en cualquiera de los ámbitos de la vida ciudadana.

El proceso, regulado en el Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial y en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, se concibe como "un ejercicio de gobernanza abierta, transparente e inclusiva, que refuerza el compromiso municipal con la cultura democrática y la implicación de vecinas y vecinos en los asuntos de interés común", según ha destacado el consistorio.

La primera fase arrancará el 6 de octubre y se prolongará hasta el día 19. Durante este periodo, todas las personas empadronadas en Bilbao y mayores de 16 años podrán presentar una propuesta de candidatura a través de un formulario digital muy sencillo disponible en la página web municipal.

El sistema validará automáticamente los datos de padrón y cada participante podrá presentar únicamente una candidatura, indicando el nombre completo de la persona propuesta, el ámbito de actividad en el que se ha distinguido y una breve reseña de sus méritos.

Según ha subrayado el ayuntamiento, esta etapa es "clave, ya que es la propia ciudadanía quien inicia el proceso proponiendo a quienes considera dignos de ser reconocidos como personas referentes de la Villa".

Tras esta fase, las candidaturas serán revisadas para comprobar que cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento. En caso de que superen el número de tres candidaturas, será el Consejo Cívico quien, mediante votación secreta, seleccione a las finalistas. El proceso culminará entre el 24 y el 30 de noviembre, cuando se abrirá la votación ciudadana. La que obtenga un mayor respaldo será proclamada Ilustre de Bilbao 2025.

Con este modelo, Bilbao apuesta por la elección de la Persona Ilustre mediante "un ejercicio colectivo de reconocimiento y valores compartidos". "Una ciudad no se define únicamente por sus infraestructuras o servicios, sino, sobre todo, por las personas que, con su ejemplo, marcan el camino de la convivencia y hacen posible el progreso común", ha remarcado el consistorio.