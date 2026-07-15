Ayuntamiento de Amurrio abre el plazo de inscripción para la Exposición de Ganado y Venta de Productos de San Roque 2026

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VITORIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para la Exposición de Ganado y Venta de Productos de San Roque 2026 que tendrá lugar el próximo 16 de agosto, en las campas de San Roque, según ha anunciado el Consistorio de la localidad en un comunicado.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 29 de julio a través de la sede electrónica municipal y de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de Amurrio.

La exposición volverá a reunir una amplia representación del sector ganadero del entorno, con la participación de explotaciones procedentes de municipios de Álava y Bizkaia.

Debido al condicionado sanitario establecido por el Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Álava para 2026, este año no estarán autorizadas las concentraciones de ganado bovino. Por ello, la muestra ofrecerá ganado ovino, caprino, equino de carne y de monta, aves de corral y otras especies domésticas comunes y no comunes del País Vasco. Junto a la exposición ganadera, la jornada contará con la tradicional venta de productos caseros.

El recinto abrirá al público desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas. Los animales deberán acceder entre las 8.00 y las 10.00 horas, cumpliendo la normativa sanitaria y de bienestar animal vigente, siendo las personas propietarias las responsables de su cuidado durante toda la jornada.

Asimismo, la organización podrá realizar una selección previa de animales o explotaciones si el número de inscripciones supera la capacidad prevista para garantizar una representación adecuada de cada raza o especie.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento abonará las dietas correspondientes a las personas participantes conforme a las bases establecidas para cada especie, además de entregar un recuerdo a quienes expongan su ganado.