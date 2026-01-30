El Ayuntamiento de Amurrio condena "de manera firme" las pintadas contra la Ertzaintza aparecidas en el municipio

Publicado: viernes, 30 enero 2026 10:21
VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio, a través de su Junta de Portavoces, ha condenado "de manera firme" la aparición de pintadas, de carácter amenazante y ofensivo, dirigidas contra la Ertzaintza aparecidas en el municipio el pasado domingo.

"El consistorio considera estos actos una grave manifestación de intolerancia y un ataque a los valores de respeto, pluralidad y convivencia que sostienen la vida en el municipio", ha señalado en un comunicado.

Asimismo, ha instado a las instituciones competentes a investigarlos con la máxima diligencia, y ha subrayado que "los comportamientos basados en el odio, la discriminación o la intimidación no tienen cabida en Amurrio", reafirmando el compromiso colectivo con la convivencia. democrática.

Dichas pintadas aparecieron el pasado 25 de enero, en las que podía leerse el insulto 'zipaio' y la frase "Herriaren etsaia zarete" ('Sois el enemigo del pueblo'). Los grafitis iban dirigidos a un afiliado al sindicato Euspel, al que ya señalaron con anterioridad con otras pintadas en el campo de fútbol del municipio, tal como apuntaron fuentes del sindicato.

