El Ayuntamiento de Arraia-Maeztu (Álava) destina mil euros a ayudas para estudios de euskera

VITORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arraia-Maeztu (Álava) ha publicado una convocatoria de becas para apoyar los estudios de euskera, dotada con mil euros.

El importe de la ayuda a conceder se distribuye en tres módulos diferentes, atendiendo a la intensidad horaria del curso. De esa forma, en los cursos de hasta 400 horas se financiará el 60%, mientras que en los de entre 401 y 600 horas se llegará hasta el 70%.

A su vez, en los módulos de más de 601 horas se financiará el 80%. La cuantía se concederá siempre teniendo en cuenta el límite de crédito presupuestario establecido en 1.000 euros.

Si debido al número de solicitudes y los importes a percibir fuera necesario minorar los importes máximos a percibir para ajustarlos a la partida presupuestaria, la reducción se establecería proporcionalmente a todas las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2026. Las subvenciones están destinadas a personas empadronadas en el municipio de Arraia-Maeztu con anterioridad a la fecha de iniciación del correspondiente curso y de manera ininterrumpida durante la realización del mismo.

Además, entre otros requisitos, los solicitanes deberán ser mayores de 16 años al inscribirse y estar matriculados en alguno de los centros y cursos de aprendizaje reconocidos por el Instituto de Alfabetización y Euskaldunización de adultos (HABE). Asimismo, habrán de acreditar una asistencia igual o superior al 80% o haber superado el cursos o cursos en que se hallen matriculados.