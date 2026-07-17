El Ayuntamiento de Artziniega (Álava) convoca el III Concurso de Fachadas y Murales' de la localidad

III Concurso de Fachadas y Murales' de Artziniega - AYTO. ARTZINIEGA

VITORIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Artziniega (Álava) ha convocado el III Concurso de Fachadas y Murales de la localidad con la idea de promover la participación abierta y la creación artística, y configurar una serie de espacios atractivos que constituyan objeto de visita para el vecino y para el turista en su casco urbano.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el concurso pretende promocionar el arte contemporáneo, dar participación a personas creadoras de pintura mural, 'graffiti' y 'urbanart', y difundir estas obras como cauce de expresión y vehículo de comunicación.

Se organizan varias fases del concurso en las que se presentarán las obras, serán votadas, expuestas y valoradas para seleccionarse a los premiados y el ganador. Desde el día 1 de septiembre al 26 de septiembre se ejecutará la obra, teniendo que estar finalizada para el día 27 de septiembre, que será su presentación pública.

El objeto de la primera fase del concurso es la selección de la mejor propuesta para la realización de un mural en la fachada lateral del polideportivo municipal del barrio La Barcena. El concurso persigue también los siguientes objetivos: testimoniar la tradición de Artziniega, en fachadas visibles a la gente del pueblo y visitantes; promover la creación y difusión del arte; y crear una ruta de murales en el municipio.