El Ayuntamiento de Baños de Ebro (Álava) dispone de tres meses para retirar la inscripción franquista del dintel

Archivo - Inscripción franquista en Baños de Ebro - PSE - Archivo

VITORIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Baños de Ebro (Álava) dispone de tres meses para retirar la inscripción franquista el dintel situado sobre una ventana de un edificio municipal, tras la decisión de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática de incluir esta inscripción grabada, con el lema franquista 'Caídos por Dios y por España', en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al considerar que "constituye una exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista".

En un comunicado, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha confirmado que la resolución "llega después de un largo proceso en el que se han analizado los distintos recursos interpuestos desde el Ayuntamiento para tratar de evitar la retirada de la inscripción".

"Es un ejercicio de justicia histórica, de memoria democrática y de reconocimiento a las personas que sufrieron la represión franquista por defender los valores de la libertad y la democracia", ha valorado Marisol Garmendia.

De este modo, se concluye que "la inscripción debe ser retirada del espacio público o eliminada de forma que deje de ser visible y legible". El Ayuntamiento de Baños de Ebro, como titular del elemento, dispone de tres meses desde la notificación de la resolución para ejecutar voluntariamente la actuación.

En la resolución se aclara que no concurren razones artísticas ni arquitectónicas protegidas que justifiquen su mantenimiento y que es posible actuar sobre la inscripción sin comprometer la integridad estructural del inmueble.

También precisa que el elemento catalogado es la inscripción, no el dintel como elemento constructivo. Tras analizar la documentación aportada por el Ayuntamiento, se concluye que el dintel cumple una función estructural, pero que "la inscripción puede eliminarse o hacerse ilegible sin afectar a la estabilidad del edificio".