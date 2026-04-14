El Ayuntamiento de Bilbao abre hasta el 1 de junio la convocatoria del Concurso de Bilbainadas 2026

BILBAO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha abierto hasta el 1 junio el plazo de inscripción para el concurso de Bilbainadas 2026, certamen que cumple su XXXVIII edición con el objetivo de fomentar la creación de nuevas canciones sobre la actualidad de la Villa. Pueden tomar parte en el concurso autores con propuestas originales, que no hayan sido galardonadas ni editadas previamente, según ha informado el consistorio.

Las composiciones se podrán enviar a través de la página web del Ayuntamiento de Bilbao, rellenando un formulario con los datos del autor o autores y adjuntando tanto la letra de la canción, como una grabación de la misma, en formato mp3, wma u ogg.

El jurado escogerá las mejores bilbainadas, tanto en euskera como en castellano, que obtendrán un premio en metálico de 955 euros cada una, además de una escultura de un Don Diego. Asimismo, se entregarán ocho accésit, premiados con 420 euros y una placa, respectivamente. Dos de estos accésit están dedicados a composiciones realizadas por personas jóvenes, entre 18 y 30 años.

La Gala de Bilbainadas en la que se presentarán las composiciones ganadoras se celebrará el domingo 13 de diciembre, en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Las bilbainadas forman parte del acervo cultural de la Villa y tienen la capacidad de generar relato en torno a Bilbao, su pasado, presente y futuro. Son un instrumento para "expresar y difundir la identidad histórica de Bilbao en lo relativo a su legado tanto cultural como patrimonial, para que vecinos y vecinas tomen conciencia de dónde viene", según ha indicado el consistorio.

Las canciones premiadas del año pasado, que están recogidas en el disco 'Bilbainadas', pueden escucharse a través de Bandcamp y Youtube. El concurso cuenta con la colaboración de Radio Nervión y Telebilbao.