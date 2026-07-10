Ayuntamiento de Bilbao autoriza la colocación de 78 terrazas estivales en agosto frente a las 92 concedidas en 2025

Archivo - Terraza estival en un local de la calle Henao, en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha autorizado la colocación este año de 78 terrazas estivales para agosto, tras recibir 103 solicitudes, frente a los 92 permisos y 106 peticiones de 2025.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que de los 78 espacios autorizados, 65 corresponden a terrazas autorizadas para todo el mes, del 1 al 31 de agosto; mientras que las restantes se colocarán los días de Aste Nagusia, del 22 al 30. En total, se han denegado 24 solicitudes por motivos técnicos, frente a las 14 rechazadas el año pasado.

El Ayuntamiento ha recordado que las y los hosteleros que así lo desearon pudieron tramitar su solicitud entre el 8 y el 19 de junio, petición en la que se les daba la posibilidad de elegir la modalidad que más les interesara.

La mayor parte de las autorizaciones concedidas, hasta 65, se ubican en el Distrito 6 (Abando). Además, 38 de las terrazas autorizadas se colocarán en zonas peatonales y 40 en bandas de aparcamiento.