Ayuntamiento de Bilbao convoca un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha convocado este tarde un minuto de silencio en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario registrado esta mañana en la provincia de Toledo.

En concreto, el accidente se ha producido en la localidad toledada de Urda, donde ha chocado un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla, lo que ha causado, al menos 64 fallecidos y 80 heridos.

El acto tendrá lugar a las 20.00 horas, en la escalinata exterior del Ayuntamiento de Bilbao, que anima a la ciudadanía a participar en este minuto de silencio.