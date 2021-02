El Ayuntamiento de Bilbao convoca la XXII edición del Premio de Ensayo Miguel de Unamuno

Dirigido a ensayistas de cualquier nacionalidad, abrirá el plazo de recepción de originales del 15 de febrero al 30 de abril

El Ayuntamiento de Bilbao ha convocado una nueva edición del Premio de Ensayo Miguel de Unamuno, que celebró su primera edición en 1999 para así homenajear al escritor, pensador y filósofo bilbaíno. El plazo de recepción de los originales de esta nueva convocatoria dará comienzo el próximo lunes, 15 de febrero, y se cerrará el 30 de abril.

Según ha informado el Consistorio, este año de nuevo vuelven a convocarse dos modalidades, la de castellano y la de euskera. Ambas están dotadas con 6.000 euros de premio y con la publicación de las obras premiadas.

La participación está abierta a ensayistas de cualquier nacionalidad que presenten sus obras en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. El tema de los ensayos es libre, pero debe mantener un enfoque creativo y no académico. Además, deben ser obras inéditas que no hayan sido premiadas con anterioridad, y deben contar con una extensión mínima de 100 folios (normalizados formato DIN A-4, tipo de letra Times New Roman o equivalente y cuerpo de letra12), transcritos a 1,5 espacio.

Aquellos ensayistas que participen en la convocatoria de la XXII edición del Premio de Ensayo Miguel de Unamuno deberán remitir sus trabajos en formato digital, a través de la web municipal, a las direcciones www.bilbao.eus/premiounamuno y www.bilbao.eus/unamunosaria. En estas dos direcciones estarán disponibles para consulta tanto las bases completas como el formulario de inscripción.

En la pasada edición, en la modalidad de castellano el ensayo ganador fue 'El hermano del hijo pródigo. Del resentimiento a la reconciliación', de Francesc Torralba.

Por su parte, Irati Jiménez Uriarte fue la ganadora de la modalidad en euskera por 'Erabakiak eta esanahiak hautuak eta sinboloak. Idazketa kontzientea eta inkontzeintea Harkaitz Canoren Neguko Zirkuan'.