Ayuntamiento de Bilbao corta el tránsito peatonal en las calles General Eraso, Ballets de Olaeta y Ribera Botica Vieja

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará durante un año, aproximadamente, las aceras junto al edificio en construcción en la manzana entre Ribera Botica Vieja, las calle General Eraso, y los números 2A, 2B y 2C de la calle Ballets Olaeta.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, la parada de Bilbobus de la calle General Eraso se traslada al número 2B de la calle Morgan. El corte del tránsito peatonal en dicha zona se debe a las medidas de seguridad por la construcción de viviendas.