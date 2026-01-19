El Ayuntamiento de Bilbao cortará el agua este próximo miércoles en el Camino del Bosque y en Parque Encarnación

Archivo - Corte de agua, grifo, - AY TALAVERA DE LA REINA - Archivo

BILBAO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao interrumpirá el suministro de agua este próximo miércoles, 21 de enero, en el Camino del Bosque y en Parque Encarnación por trabajos de mejora en la red municipal de aguas.

Según ha precisado el Consistorio, el corte se registrará entre las 16.00 y las 20.00 horas, aproximadamente, y afectará a los números impares comprendidos entre el 9 y el 23 de Camino del Bosque y en todos los portales de Parque Encarnación.