Ayuntamiento de Bilbao cortará el tráfico el miércoles por la noche en la calle Andrés Isasi

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará el tráfico y ocupará el aparcamiento este próximo miércoles, 27 de mayo, por la noche, en la calle Andrés Isasi para proceder a los trabajos de izado de maquinaria a cubierta.

Según ha informado el Consistorio, el corte se iniciará a las 23.00 horas del miércoles y se prolongará hasta las 6.00 horas del día siguiente en la calle Andrés Isasi, entre Emilio Arrieta y Antonio de Trueba.

El acceso a la calle Antonio Trueba se realizará por avenida del Ferrocarril. Se dispondrá de señalistas para regular el acceso y salida de los garajes afectados y los desvíos alternativos al tránsito de vehículos. La zona de aparcamiento a ocupar será vallada con anterioridad.