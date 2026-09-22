El Ayuntamiento de Bilbao cortará el tráfico rodado el jueves en Barrio Betolatza

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará el tráfico rodado en Barrio Betolatza, entre los números 9 y 55, y ocupará el aparcamiento en toda esta calle, este próximo jueves, en horario de 16.00 a 20.00 horas, aproximadamente, por trabajos de mantenimiento de la red de saneamiento.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, se anularán las paradas de autobús de Armotxabidea y Barrio Betolatza 41 y 51, y se regulará la línea en la parada de Uretamendi, frente al número 35.

La ruta alternativa pasará por la calle Altube. La zona a ocupar será señalizada con anterioridad y se permitirá el acceso-salida a los garajes en todo momento.