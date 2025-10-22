Ayuntamiento de Bilbao ocupará el viernes el aparcamiento en las calles Toribio Alzaga y Arturo Campion

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ocupará el aparcamiento en las calles Toribio Alzaga, entre las calles Saturraran y Arturo Campion y en ambos lados de la calle Arturo Campion, entre las calles Gregorio Balparda y Toribio Alzaga, desde las 18.00 horas de este próximo viernes, hasta la 01.00 horas del día siguiente, aproximadamente.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, la zona a ocupar será vallada con anterioridad, y se producirán cortes intermitentes del tránsito peatonal en la plaza Valle del Baztan y de vehículos, en la calle Arturo Campion, a la altura del número 1. La ocupación de la vía pública se debe a la realización de un rodaje.