El Ayuntamiento de Bilbao procede al cambio del vallado de la zona central de la Plaza Nueva

Archivo - Vallan la zona central de la Plaza Nueva, en Bilbao, para inspeccionar el aparcamiento subterráneo - AYTO. BILBAO - Archivo

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao va a proceder al cambio del vallado perimetral de la zona central de la Plaza Nueva con el objetivo de reforzar la seguridad e impedir el acceso a este espacio, especialmente durante estas fechas, en las que se producen importantes aglomeraciones de público. El cambio del vallado no afectará ni a las personas usuarias del aparcamiento ni a las terrazas ubicadas en la plaza.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, tras detectarse filtraciones en el aparcamiento de la Plaza Nueva, los técnicos encargados de realizar una primera evaluación del estado general de esta infraestructura recomendaron no celebrar eventos no habituales sobre el forjado de la plaza y proceder al cierre perimetral de la zona central.

Esta medida se adoptó para garantizar la seguridad de las personas y evitar aglomeraciones, mientras se realizaba un estudio destinado a determinar el alcance de las afecciones observadas y valorar la situación estructural del espacio.

Una vez realizado este estudio, que ha incluido la ejecución de catas, el levantamiento de protecciones de pintura y otros trabajos en el techo del aparcamiento; el informe recomienda limitar el uso de la plaza y acometer obras de rehabilitación.

En concreto, se recomienda restringir el acceso de personas y vehículos a la zona central, manteniéndose habilitados los soportales y las zonas inmediatamente adyacentes a los mismos, mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias.

Como medida preventiva y hasta que se concrete el proyecto definitivo de las obras que deban acometerse y se determinen los plazos de ejecución, la zona central de la plaza permanecerá cerrada al público. Los servicios técnicos municipales realizarán un seguimiento continuo de la situación y de las actuaciones que se lleven a cabo.