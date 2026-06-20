El Ayuntamiento de Bilbao reclama sociedad inclusivas con motivo del Día Mundial de las personas refugiadas

BILBAO 20 Jun. (EUROPA PRES) -

El Ayuntamiento de Bilbao se ha sumado este sábado a la conmemoración del Día Mundial de las personas refugiadas y ha reclamado sociedades "inclusivas, cohesionadas y comprometidas con los derechos humanos" frente a "la proliferación de discursos de odio y exclusión".

En un comunicado, ha recordado que se trata de una fecha promovida por Naciones Unidas para reconocer la fortaleza, la dignidad y los derechos de millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos, persecuciones, violencia o vulneraciones de derechos humanos.

La programación organizada en torno a esta jornada ha puesto el foco en la necesidad de construir "sociedades inclusivas, cohesionadas y comprometidas con los derechos humanos", en un contexto internacional marcado por el incremento de los desplazamientos forzosos y "por la proliferación de discursos de odio y exclusión".

En el marco de esta conmemoración, el próximo 29 de junio, a las 18.00, Itsasmuseum acogerá la actividad de cierre del programa con la representación de "Soy Frontera", una propuesta de Teatro Sin Papeles organizada por ZAS! Red Vasca AntiRumores y Amekadi.

La pieza invita al público a adentrarse en los espacios simbólicos que habitan quienes viven procesos de diáspora y movilidad humana. A través de un lenguaje testimonial, poético e irónico, propone un recorrido por las heridas coloniales, las identidades mestizas y las posibilidades de construir nuevas formas de pertenencia, reivindicando la diversidad como una riqueza colectiva y cuestionando las fronteras físicas y simbólicas que atraviesan nuestras sociedades. La entrada será libre hasta completar aforo.

La conmemoración de este año coincide además con la última jornada de la exposición "Carne y Arena (Virtualmente presente, físicamente invisible)", la instalación inmersiva creada por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y presentada en Bilbao desde marzo hasta este sábado, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, BBK Fundazioa y EITB.

Más allá de la instalación artística, "Carne y Arena" se ha convertido en una iniciativa de ciudad que ha permitido generar espacios de "encuentro, diálogo y reflexión sobre las migraciones, el refugio, la diversidad cultural y la convivencia intercultural".

Durante estos meses se han desarrollado conversaciones públicas, exposiciones, encuentros con personas expertas, actividades educativas y sesiones de reflexión comunitaria, impulsadas junto a ZAS! Red Vasca AntiRumores, entidades sociales y agentes culturales, y coincidiendo con fechas emblemáticas como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Mundial de la Diversidad Cultural y el propio Día Mundial de las Personas Refugiadas.

El balance realizado por las entidades organizadoras destaca especialmente la capacidad de la cultura y las tecnologías inmersivas para promover la empatía, cuestionar prejuicios y favorecer una ciudadanía más crítica y comprometida con los derechos humanos.

ÚLTIMA SESIÓN DE HAUSNARGUNEAK

La programación vinculada al Día Mundial de las Personas Refugiadas continuará además el próximo jueves 25 de junio con una nueva sesión de Hausnarguneak, espacios de reflexión intercultural impulsados por ZAS! Red Vasca AntiRumores en el marco de la exposición Carne y Arena.

Estas sesiones han propiciado el encuentro de personas expertas, ciudadanía y personas con experiencias migratorias diversas para reflexionar colectivamente sobre convivencia, diversidad cultural, igualdad y derechos humanos, trasladando las emociones generadas por "Carne y Arena" hacia procesos de diálogo y aprendizaje compartido.