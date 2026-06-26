Ayuntamiento de Errenteria sortea cinco entradas dobles para ver el txupinazo de Madalenas desde el Palacio Consistorial

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SAN SEBASTIÁN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Errenteria sorteará cinco entradas dobles para que diez personas puedan ver el txupinazo de Madalenas desde el Palacio Consistorial el próximo 21 de julio. El nombre de los premiados se conocerá el 14 de julio.

Como en años anteriores, para participar en el sorteo hay que inscribirse a través del formulario que está disponible en la página web Herribizia, según han informado fuentes municipales.

Quienes no puedan hacerlo de manera online, pueden llamar al número de teléfono 010 o 943 44 96 00 entre el lunes, 29 de junio, y el miércoles, 8 de julio.

El plazo para apuntarse mediante el formulario estará abierto hasta el miércoles, 8 de julio, incluido. El sorteo se hará el 13 de julio, y los nombres de las personas ganadoras se darán a conocer el día 14 en Herri Bizia.