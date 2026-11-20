Desperfectos en el futuro parque canino de Iturribarri de Algorta en Getxo (Bizkaia) por actos vandálicos - AYUNTAMIENTO DE GETXO

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo, en Bizkaia, ha condenado los actos vandálicos registrados el pasado lunes en el espacio destinado al futuro parque de esparcimiento canino de Iturribarri, en el barrio de Algorta.

En un comunicado, el Consistorio ha informado que los daños han afectado al cerramiento perimetral, con distintos tramos de la valla metálica cortados y desprendidos, así como al cartel informativo de las obras de ejecución del parque, que ha aparecido cubierto de pintadas.

La valoración económica inicial de los daños asciende a 1.964 euros (IVA no incluido), correspondientes al material del cerramiento y a la cartelería. A esta cantidad habrá que sumar los trabajos necesarios para recolocar y reparar los elementos afectados, cuyo coste todavía no se ha cuantificado y que, previsiblemente, serán realizados por personal municipal.

El Ayuntamiento considera que este tipo de comportamientos "perjudica al conjunto de la ciudadanía", ya que supone un gasto añadido de recursos públicos y retrasa la puesta en servicio de un espacio destinado al uso y disfrute de las personas propietarias de perros.

En este sentido, recuerda que esta actuación en el parque canino de Iturribarri deriva de una propuesta ciudadana presentada en el marco de los Presupuestos Participativos e incluida en la tramitación municipal.

Por ello, asegura que los trabajos previstos para su ejecución continuarán conforme a la planificación establecida. Por último, el Ayuntamiento recuerda "la importancia de preservar los espacios y bienes de titularidad pública y de canalizar las discrepancias sobre las actuaciones municipales a través de los procedimientos establecidos".

"El desacuerdo con una iniciativa no justifica en ningún caso el deterioro de bienes e instalaciones de titularidad pública, cuyo coste de reparación termina repercutiendo en toda la ciudadanía", señala.