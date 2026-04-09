El Ayuntamiento de Getxo pone en funcionamiento el nuevo módulo de aseo autolimpiable del Puerto Viejo

Archivo - Puerto Viejo de Algorta (Getxo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) ha puesto en funcionamiento este jueves el nuevo módulo de aseo autolimpiable del Puerto Viejo de Algorta, que ha supuesto una inversión de 101.640 euros.

En un comunicado, el consistorio ha asegurado que la instalación de este equipamiento, con urinarios exteriores, se suma a la red de urinarios públicos existentes en el municipio, cuyo horario de funcionamiento es de 7.00 a 23.00 horas.

Esta actuación se enmarca en los Presupuestos Participativos de 2025, así como en el acuerdo suscrito el pasado año entre el Gobierno municipal y el Partido Popular para el apoyo al Presupuesto General del Ayuntamiento. Con este, son ya 15 los aseos públicos distribuidos en la actualidad por diferentes puntos del municipio.