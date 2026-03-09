Ayuntamiento de Getxo saca a licitación por casi un millón la modernización de las rampas mecánicas de Salsidu

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) ha aprobado la licitación de un contrato para la modernización integral de los equipos electromecánicos de las rampas mecánicas de la calle Salsidu, en Algorta, con una base de licitación de 993.347 euros (IVA incluido) y un plazo máximo de ejecución de 32 semanas.

El objeto del contrato es el suministro e instalación de nuevos equipos destinados a garantizar la seguridad, fiabilidad y correcto funcionamiento de las nueve rampas existentes, en función de los daños detectados en cada una de ellas.

Según ha informado el consistorio, el pliego contempla la sustitución de componentes que son elementos esenciales para su operatividad. "Con esta nueva licitación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los servicios públicos, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía unas instalaciones modernas, fiables y acordes a las necesidades de movilidad", ha señalado la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, Janire Ocio.

En la actualidad se continúa trabajando de forma paulatina en la puesta en marcha de todas las rampas de Salsidu. A día de hoy se han logrado reactivar cinco de las nueve rampas existentes, y se seguirá interviniendo en las cuatro restantes con el objetivo de ponerlas en funcionamiento a lo largo de las próximas semanas, en la medida de lo posible.

El contrato de mantenimiento anterior finalizó hace un año y la puesta en orden y funcionamiento de los equipos está resultando "especialmente compleja debido al estado en el que se encontraban las instalaciones", ha explicado la edil.

Tras una primera valoración realizada en los inicios del nuevo contrato, y ante la situación de seguridad detectada, fue necesario proceder a la paralización total de las rampas, según ha indicado. Posteriormente se planificaron y priorizaron las actuaciones más urgentes para "poder reactivar los equipos con las debidas garantías", ha destacado.

Sin embargo, según el ayuntamiento, los trabajos ejecutados hasta la fecha han estado marcados por "contratiempos e incidencias técnicas que han impedido el funcionamiento normal y continuado de las rampas". Esta situación, ha reconocido, ha generado "evidentes problemas de movilidad para la ciudadanía, especialmente para las personas con movilidad reducida y personas mayores, dado el carácter estratégico de estas rampas como elemento de conexión urbana".

RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN

El Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento de reclamación de indemnización contra la empresa saliente responsable del mantenimiento de las instalaciones por un importe de 538.651 euros, en concepto de daños y perjuicios derivados del estado en el que fueron entregadas las rampas, al considerar que se produjo un incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Asimismo, la citada empresa fue sancionada en varias ocasiones durante la vigencia del contrato y se ha procedido a la incautación de la fianza correspondiente.