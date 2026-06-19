El Ayuntamiento de Laudio-Llodio aprueba proyectos estratégicos por valor de 1,8 millones de euros

VITORIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal de Laudio-Llodio ha aprobado este viernes cuatro proyectos estratégicos que incluyen inversiones y mejoras por valor de 1,8 millones de euros. Estos proyectos contribuirán a reforzar la mejora de las infraestructuras, la transición energética, el mantenimiento de las instalaciones deportivas, y las iniciativas destinadas a promover el bienestar de la ciudadanía.

En primer lugar, en un momento en el que las obras del futuro teatro se encuentran ya en su fase final, se ha aprobado la tercera y última modificación del proyecto. Esta decisión permitirá realizar la liquidación definitiva de la obra y completar todos los pagos vinculados al proyecto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por otra parte, se ha dado un paso importante en la apuesta por la transición energética mediante el proyecto de renovación del sistema energético del polideportivo municipal. La actuación contempla la sustitución de las actuales calderas de gas por un sistema basado en aerotermia, alimentado mediante una instalación solar fotovoltaica ubicada en la cubierta y apoyado por una caldera de gas como sistema auxiliar.

Gracias a este proyecto se prevé una reducción del consumo energético del 22%, además de cubrir aproximadamente el 30% de la demanda energética del polideportivo mediante energías renovables.

Asimismo, se ha aprobado la renovación de la pista de pádel. Esta instalación municipal cuenta con un elevado número de personas usuarias y, como consecuencia de su uso intensivo, presenta actualmente diversos desperfectos. La inversión permitirá mejorar la calidad y la seguridad de la instalación para que la ciudadanía pueda practicar deporte en las mejores condiciones.

Por otra parte, se ha aprobado un incremento presupuestario para el programa Bizi, impulsado desde el Área de Cohesión Social. Este programa constituye una herramienta clave para fomentar un municipio activo y saludable, y tiene como objetivo reforzar la salud biopsicosocial de la ciudadanía de Laudio.

Para ello, desarrolla iniciativas comunitarias orientadas a promover la salud, el bienestar y la calidad de vida, dando respuesta a las necesidades de la población y fortaleciendo la cohesión comunitaria.

A su vez, la propuesta de subvenciones para actuaciones de reparación en los centros educativos y diversas partidas vinculadas al pago de facturas será reevaluada y corregida antes de volver a remitirse al Pleno.