El Ayuntamiento de Llodio (Álava) pone en marcha un servicio de comedor para personas mayores

Comedor para personas mayores en Llodio (Álava) - AYUNTAMIENTO DE LLODIO

VITORIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento alavés de Llodio ha puesto en marcha este lunes su Servicio Municipal de Comedor para Personas Mayores, con el objetivo de ofrecer "una comida equilibrada y saludable" y, al mismo tiempo, crear "un espacio de encuentro y convivencia".

Ubicado en Virgen del Carmen, el servicio comienza como proyecto piloto en "uno de los municipios con una mayor proporción de personas mayores", han explicado desde el Consistorio.

El comedor funcionará de lunes a viernes, de 13.30 a 15.00 horas, excepto festivos y durante el mes de agosto y, en esta primera fase, contará con 25 menús diarios.

El precio de cada menú se ha establecido en función de los ingresos de la unidad de convivencia de cada persona usuaria. Además, solo se abonarán los menús consumidos, si bien, "en caso de no poder acudir algún día, será necesario comunicar y justificar la ausencia para que el menú no sea cobrado". La liquidación se realizará mensualmente.

En la primera asignación de plazas se han tenido en cuenta criterios relacionados con la soledad, la vulnerabilidad y la dependencia, con el objetivo de priorizar a quienes puedan necesitar en mayor medida este recurso.

Al tratarse de un proyecto piloto, han precisado desde el Ayuntamiento, su puesta en marcha permitirá conocer el funcionamiento del servicio, evaluar su evolución y detectar posibles mejoras y necesidades para el futuro.