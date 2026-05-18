El Ayuntamiento de Oyón (Álava) lamenta que el Gobierno foral no ofrezca al menos cuatro frecuencias en AlavaBus

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VITORIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oyón-Oion (Álava) ha lamentado que el Gobierno foral alavés "no haya respondido" a la petición en materia de transporte desde la localidad para que ofreciera al menos cuatro frecuencias diarias en AlavaBus, ya que la localidad más poblada de la Rioja Alavesa cuenta con "un único servicio de ida y vuelta" en la línea L9 de Logroño a Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, ha recriminado que, "en su lugar, y siempre utilizando otros medios", el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias ofrece a la ciudadanía de Oion desplazarse hasta Logroño o Laguardia.

Según ha trasladado, su petición se ha debatido este lunes en las Juntas Generales de Álava, pero "no se ha tenido en cuenta". En este sentido, su alcalde, José Manuel Villanueva, ha recriminado que la Diputación "condena a la ciudadanía a continuar con un transporte foral que en absoluto satisface sus necesidades en materia de movilidad".

"Es totalmente incomprensible que el pueblo más poblado de Rioja Alavesa tenga un solo servicio a mitad de año, mientras que la mayoría de los pueblos de la comarca cuentan con muchos más servicios, incluidos los de Ábalos, San Asensio y Briñas en Rioja Española", ha criticado el alcalde de Oyón-Oion.

La petición la llevó el propio alcalde a las Juntas Generales el pasado 16 de marzo y había sido antes respaldada por el Pleno municipal el 12 de noviembre del año pasado. En ella, se realizaban peticiones concretas por parte del Pleno del Ayuntamiento de Oyón, dentro de una iniciativa que "contó entonces con el apoyo del PNV, al contrario que hoy".

"Las demandas que se plantean desde Oyón son perfectamente asumibles. Por ello, creemos que, para que con el inicio del curso 2026-2027 las frecuencias pasen de una a cuatro, el Departamento Foral debe poner en marcha el cambio necesario para que, con la adaptación también de la flota, nadie se quede en tierra por tener el autobús demasiado pequeño. Pero no lo harán", ha censurado el alcalde.