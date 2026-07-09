El Ayuntamiento pone en marcha la segunda edición del programa de convivencia 'Ongi Etorri Gasteiz'

VITORIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz aprobará este próximo viernes un convenio con la Asociación Goian que incluye la segunda edición del programa 'Ongi Etorri Gasteiz', con el que trabaja la convivencia en la ciudad y los barrios de manera comunitaria y preventiva, con el fin de detectar e intervenir en situaciones de vulnerabilidad social y de riesgo de ruptura de la convivencia.

Este programa, dotado con 60.000 euros, desarrollado por la Asociación Cultural y Deportiva Goian, será posible gracias al acuerdo presupuestario del Gobierno municipal con EH Bildu en 2026.

El diagnóstico inicial refleja la situación del colectivo de personas jóvenes migrantes que carecen de vivienda, con una situación administrativa compleja y con dificultades para acceder al mercado de trabajo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La obtención de una fotografía actual sobre la situación de estas personas, mayores de edad, migrantes y sin referentes familiares, es clave para entender la exclusión multifactorial que sufren.

Para paliar esta situación, en el marco de 'Ongi Etorri Gasteiz', Goian ha trabajado en barrios como Adurza, Coronación, Ariznabarra, Gazalbide, El Pilar, Judizmendi, Zaramaga, Ibaiondo o Salburua, donde han empezado a tender puentes entre los agentes de las zonas y las personas jóvenes. El objetivo es poder establecer un protocolo de actuación comunitaria para abordar este tipo de realidades.

La situación personal de cada joven influye en sus habilidades y capacidades para desarrollarse, tanto como individuo como siendo parte de la comunidad. Por ello, en el marco del apoyo sociocomunitario de Ongi Etorri Gasteiz, también se han realizado acompañamientos individuales a entidades como el Servicio municipal Social de Base, Lanbide, el Banco de Alimentos, Osakidetza así como a diversas entidades formativas como EPA o Sartu.

La participación de los jóvenes en este proyecto les ha permitido ejercer su derecho a la participación social y política en sus barrios y en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de romper estereotipos racistas.

De esa forma, han podido tomar parte en diversas actividades como, por ejemplo, un taller de fotografía social y las posteriores exposiciones en las que se muestra el resultado del mismo.

El concejal de Convivencia y Diversidad, Pascual Borja, ha dstacado que con el programa 'Ongi etorri Gasteiz' el Ayuntamiento "pone en marcha estrategias educativas, integradoras y comunitarias con las que promovemos el acercamiento a las personas jóvenes en situación de exclusión de nuestra ciudad".

El concejal de EH Bildu Alberto Porras ha indicado que "es importante trabajar en la prevención, porque una detección temprana puede evitar que se cronifiquen situaciones de exclusión".