El Ayuntamiento prepara los cementerios de San Sebastián para la celebración este domingo del día de Todos los Santos

Archivo - Cementerio de Polloe en San Sebastián - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián prepara los cementerios municipales para el día de Todos los Santos. Para facilitar las visitas, se han intensificado los trabajos de limpieza en Polloe, Altza e Igeldo y se llevarán a cabo labores de vigilancia y control en el entorno de estos equipamientos.

El concejal de Mantenimiento, Iñigo García, ha destacado la importancia de preparar estos espacios para una fecha "especialmente significativa para muchas familias donostiarras". "Queremos que quienes se acerquen a nuestros cementerios estos días puedan hacerlo con tranquilidad y en las mejores condiciones y, por eso, además de los trabajos habituales de mantenimiento y limpieza, hemos prestado especial atención a los accesos y a la seguridad de las personas visitantes", ha señalado.

A las labores habituales de limpieza de los cementerios se ha sumado una limpieza en profundidad de la plaza de acceso a Polloe y de las aceras de sus calles principales. Además, la Guardia Municipal desarrollará tareas de vigilancia y control el 1 de noviembre para prevenir incidencias en el entorno de los cementerios.

RECOMENDACIONES

Desde el Consistorio donostiarra se aconseja a quienes quieran evitar aglomeraciones el mismo día de Todos los Santos que acudan a los cementerios los días previos o posteriores a la festividad. Asimismo, se recomienda utilizar el transporte público para evitar problemas de tráfico y extremar las precauciones durante las labores de limpieza de nichos, panteones y sepulturas.

Polloe dispone de un servicio de limpieza de panteones, especialmente indicado para personas mayores o con dificultades para realizar estas tareas de forma segura. En cualquier caso, se recomienda a todas las personas visitantes extremar las precauciones para evitar caídas y otros accidentes durante la limpieza de las sepulturas.

El horario habitual de los cementerios municipales es de 8.00 a 19.00 horas entre noviembre y marzo. En Polloe, la zona de nichos permanecerá abierta de 8.00 a 13.30 horas los días 27, 28 y 29 de octubre, y de 8.00 a 18.00 horas del 30 de octubre al 1 de noviembre. Para facilitar la compra de plantas y flores, se han autorizado puestos de venta en las inmediaciones de los cementerios hasta la festividad.

El Ayuntamiento recomienda acudir en transporte público. Las líneas de Dbus que conectan con los cementerios son Polloe: líneas 9, 24, 27, 41 y 42; Altza: líneas 13, 24, 27, 31 y 38; eIgeldo: línea 16.

MÚSICA, VISITAS GUIADAS Y ACTOS RELIGIOSOS

Con motivo del VI Festival Dando vida a la muerte, Polloe acogerá el 1 de noviembre la iniciativa 'Isiltasunak afilatzen, Afinando silencios', organizada por Bidegin, la asociación de apoyo al duelo de Gipuzkoa, con la colaboración de Donostia Lagunkoia y del Departamento de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de San Sebastián.

Entre las 12.00 y las 14.00 horas se celebrarán acompañamientos musicales en distintos puntos del cementerio, con el objetivo de recordar a las personas fallecidas y acompañar a quienes acudan a visitarlas.

La programación religiosa incluirá una misa el 1 de noviembre, a las 13.15 horas, en la capilla de Polloe. Al día siguiente, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se celebrará otra misa a las 12.00 horas en el cementerio de Altza, junto al velatorio.

Además, continúan las visitas guiadas al cementerio de Polloe, que permiten descubrir su historia, su patrimonio artístico y sus curiosidades. También se mantiene la iniciativa educativa 'Polloeko sekretuak', dirigida a escolares de entre 10 y 14 años, en colaboración con la empresa Oh My Walk.

Esta misma empresa organizará el 1 de noviembre, a las 19.45 horas, la visita nocturna 'Los secretos de Polloe, Salida especial Día de las Ánimas', una ruta cultural guiada que aborda las tradiciones vinculadas a estas fechas. La información y las reservas están disponibles en su web.

Finalmente, tras varios meses de restauración, la capilla Zappino de Polloe ha recuperado su estado original. La intervención fue reconocida en junio con un galardón en la primera edición de los Premios a la Innovación en Cementerios y Servicios Funerarios Públicos, organizados por la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales (AFCM), en la categoría de Patrimonio artístico y arquitectónico funerario.

El jurado destacó el trabajo realizado por Polloe en la gestión y conservación del patrimonio cultural, artístico y arquitectónico funerario. La capilla, de estilo neogótico y fechada en 1910, cuenta con elementos de piedra caliza gris y rosa, mármol, una puerta de forja y vidrieras de Maumejean Hermanos.