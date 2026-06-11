Ayuntamiento de San Sebastián amplía en verano el horario de rampas, ascensores y otros elementos de movilidad vertical

Ascensor vertical. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ampliará este verano en una hora, hasta las 00.00 horas, el horario de rampas, ascensores y resto de elementos de movilidad vertical de la ciudad, según ha informado en un comunicado.

El Consistorio ha informado de que se prolongará una hora el funcionamiento diario de estos servicios y durante Semana Grande estarán operativos hasta la una de la madrugada. El objetivo de esta medida es "facilitar una movilidad más cómoda, segura y accesible durante los meses de mayor actividad y disfrute del espacio público".

El edil donostiarra de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Íñigo García, ha explicado también que se responde así a "una demanda trasladada por la ciudadanía y permitirá adaptar el funcionamiento de estos servicios al ritmo de vida de la ciudad durante el verano, cuando las temperaturas, el ocio y la actividad en las calles hacen que muchas personas alarguen más su estancia fuera de casa".

García ha señalado que "la ciudad cambia durante el verano y los servicios públicos también deben adaptarse a esa realidad". Además, ha destacado que "Donostia es una ciudad con importantes desniveles y con muchos barrios que dependen diariamente de estos elementos mecánicos" y ampliar los horarios "supone mejorar la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas y facilitar la movilidad en momentos en los que el transporte y los desplazamientos se intensifican".

En este sentido, ha añadido que "esta ampliación beneficiará especialmente a personas mayores, personas con movilidad reducida, familias con carros infantiles y vecinos y vecinas que viven en zonas con fuertes pendientes".

San Sebastián cuenta con los ascensores de Hiru Damatxo, Matia, Pinu Bidea, Pio Baroja y el ascensor inclinado de Morlans en la zona de Aiete; los ascensores de Bertsolari Txirrita, Buenavista, Harrobieta, Larratxo, Rutilita, San Luis Gonzaga, el ascensor inclinado de Altza-Larratxo y las escaleras mecánicas de Harrobieta y Larratxo en Altza; los ascensores de calle Zarautz y Aizkorri, y en Bentaberri en el Antiguo; los ascensores de Alaialde, Aldunaene, Luis Martin Santos y Mundaiz en Egia; los ascensores del Aquarium, Easo, Lizarra y las rampas y escaleras mecánicas de San Roque en la zona Centro.

Se suman el ascensor de Sagües en Gros; las rampas y escaleras mecánicas de Lizardi en Intxaurrondo; el ascensor de Alto de los Robles en Loiola; y el de Azkuene Gomistegi en Miracruz-Bidebieta. En total Siendo en total 28 instalaciones de ascensor, dos instalaciones de ascensor inclinado, y cuatro instalaciones de escaleras y rampas mecánicas, con un total de ocho escaleras mecánicas, y siete rampas mecanicas.