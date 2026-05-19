El Ayuntamiento de San Sebastián decidirá para verano si Reale Arena sigue postulándose para acoger el Mundial

Ayuntamiento donostiarra aprueba urbanización de Añorgako Geltokia, con 150 viviendas libres, 50 tasadas y 50 sociales - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián decidirá previsiblemente para verano si el estadio de Reale Arena sigue postulándose para acoger el Mundial de fútbol de 2030, tal como ha señalado el alcalde, Jon Insausti, que espera tener una "foto fija" para entonces de lo que puede suponer este evento porque no quiere llevarse "sorpresas luego" ni tampoco "dejar un problema a los donostiarras".

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno municipal de este martes, Insausti ha señalado que "en diciembre" la FIFA dirá "si sí o si no" a la candidatura. "Otra cosa es que hasta diciembre nosotros tenemos la sartén por el mango, es decir, nosotros podemos decidir si continuamos en el camino o no, como han hecho otras ciudades", ha indicado, para subrayar que es algo "importante".

En este contexto, ha explicado que el Ayuntamiento está trabajando "intensamente" para analizar "la letra pequeña de todo" y todos los "condicionantes", tanto desde el punto de vista legal, económico, de seguridad, de impacto social, movilidad, etc, y "cosas que habría que cambiar".

El alcalde donostiarra ha dicho que le gustaría tomarse su tiempo para analizar todo, porque "no es un evento cualquiera", y ha añadido que, junto a las Olimpiadas, un Mundial es el "evento más internacional y global" que hay. "Qué menos que analizarlo con sosiego y con cautela", ha señalado.

Según ha subrayado, es lo que está haciendo el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana "con ambición" y siendo "valientes". En este sentido, han señalado que hasta no tener "la fotografía completa", el Consistorio no se va a posicionar. "Nos toca seguir trabajando, seguir currando a destajo como hasta ahora", ha subrayado.

Jon Insausti ha explicado que se van presentando informes "a medida que la FIFA los va solicitando", y ha precisado que ya se ha entregado un documento "relacionado con la gobernanza", otro sobre el "ámbito legal", y este mes de mayo tienen que aportar un informe económico", por lo que quedarían dos más. "De cara a verano podríamos tener la foto final", ha reiterado.

"DAR UN SÍ CON CERTEZAS"

Insausti ha destacado que lo que no quiere es llevarse "sorpresas luego, en un futuro", ni tampoco "dejar un problema a los donostiarras", por eso le gustaría "dar un sí con certezas".

El alcalde donostiarra ha recordado que representantes de la FIFA visitaron la ciudad el pasado marzo, tras lo cual se han ido solicitando al Ayuntamiento diversos informes, cuya elaboración ha llevado "dos o tres meses".

Preguntado sobre si el Ayuntamiento se plantea hacer una consulta ciudadana sobre esta cuestión, ha reconocido que lo ha "reivindicado alguna que otra vez", pero la decisión del Ayuntamiento es "seguir en el camino".

A su juicio, lo que toca ahora es "recoger bien la información". Preguntado sobre si ha hablado de esta cuestión con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, su respuesta ha sido: "no miro al vecino, lo que hago es elevarme. Miro Donostia, miro Gipuzkoa y miro a Euskadi", ha apuntado, aludiendo a Diputación y Gobierno Vasco.

Sobre la postura de su socio en el Gobierno local, el PSE-EE, favorable a que San Sebastián sea sede del mundial, Insausti se ha limitado a afirmar que ya han trasladado "su opinión" y no tiene "ninguna valoración que realizar" al respecto. "En el seno del Gobierno Municipal estamos trabajando con rigor, seriedad y transparencia y creo que lo que esté fuera de eso es ruido y lo único que nos hace es despistar", ha finalizado.