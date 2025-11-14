Ayuntamiento de San Sebastián publica Euskaragida, la guía de productos en euskera para niños y niñas de hasta 12 años

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha publicado 'Euskaragida 2025', la guía de productos en euskera para niños y niñas de hasta 12 años, que contiene información sobre libros, juegos, música y otras novedades. Estos productos están clasificados en diferentes categorías (libros, cómics, APPs, podcast, juegos, música) y, a su vez, se dividen en tres rangos de edad: 0-4 años, 5-9 años y 10-12 años, para facilitar la elección de los libros a los padres y madres. También se incluye el precio de cada producto.

Según ha señalado el concejal donostiarra de Personas, Gestion Económica y Presupuestaria y Euskera, Kerman Orbegozo, la guía servirá de ayuda para "realizar una correcta selección de los productos en euskera". "Leer se convierte en un placer cuando el niño o la niña encuentran un libro de su interés. Hemos creado esta guía para ayudar en ello", ha añadido.

Un año más, la guía se repartirá entre las personas menores de 12 años, en todos los cursos inferiores a 6º de Educación Primaria, gracias a la colaboración de los centros escolares de la ciudad. También se podrá adquirir en comercios, librerías, bibliotecas y centros culturales. En total se distribuirán 12.000 ejemplares.

Tras recordar que la Feria de Durango abrirá sus puertas del 5 al 8 de diciembre "con todas las novedades literarias en euskera" y que "poco más tarde llegará la Navidad", el Servicio de Euskera del Ayuntamiento ha publicado y repartido la guía con anterioridad a estas fechas para facilitar la compra o regalo de estos productos en euskera. La guía está disponible también on line en la web del Servicio de Euskera.