Ayuntamiento de San Sebastián repara las placas vandalizadas en Urgull y condena los ataques al patrimonio público

SAN SEBASTIÁN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha finalizado la reparación de las placas informativas dañadas en el monte Urgull, tras los actos vandálicos registrados en las últimas semanas. La intervención ha supuesto un coste de 6.000 euros, asumido por el Consistorio, que ha condenado los ataques al patrimonio público.

Desde el Ayuntamiento donostiarra han recordado que en primavera se instalaron 65 señales informativas distribuidas a lo largo del itinerario interpretativo, incluidos 34 indicadores de dirección, con una inversión superior a 100.000 euros.

Estos paneles, diseñados para acercar al visitante la historia, la riqueza botánica, la fauna y el paisaje del monte, sufrieron arrancamientos, grafitis, rayaduras y roturas en más del 80% de su superficie. Los daños afectaron a varios puntos del itinerario y generaron malestar entre vecinos y visitantes.

La intervención municipal ha consistido en la retirada y limpieza de todos los soportes afectados, la reposición de los paneles rotos o desaparecidos, la mejora de los anclajes mecánicos para reforzar su sujeción contra posibles intentos de arranque y la aplicación de un tratamiento antivandálico en la capa exterior que facilita futuras labores de restauración.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, ha condenado estos hechos "vandálicos que dañan el patrimonio público y que no tienen ninguna justificación". "No solo suponen un coste económico para la ciudad, sino que deterioran espacios que son de todos y que forman parte del uso cotidiano y del paisaje urbano", ha afirmado.

García ha subrayado que el Ayuntamiento "sigue denunciando cada uno de estos ataques, y actuando con rapidez para reparar los daños", pero ha considerado que también es necesario "apelar al respeto colectivo y a la responsabilidad ciudadana". "Cuidar lo que es de todos es una tarea compartida", ha añadido.

Desde el Consistorio se recuerda que este tipo de agresiones "serán perseguidas" y que se reforzará el seguimiento en zonas sensibles, especialmente en espacios de alto valor patrimonial o simbólico. El compromiso municipal con el mantenimiento de los espacios públicos incluye no solo la reparación de daños, sino también la prevención y la sensibilización.