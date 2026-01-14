El Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia) contratará a 24 personas desempleadas a través de un nuevo Plan de Empleo

Presentación del nuevo Plan de Empleo de Sestao (Bizkaia). - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia) pondrá en marcha un nuevo Plan de Empleo dirigido a colectivos de atención prioritaria, que permitirá la contratación de 24 personas desempleadas a través de una nueva edición del programa de empleo y formación Embellecimiento Urbano y Mantenimiento de Edificios Públicos.

En un comunicado, ha explicado que este programa tiene como doble objetivo mejorar la empleabilidad de personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y contribuir a la mejora del entorno urbano y de los edificios municipales del municipio.

En concreto, se realizarán 24 contrataciones, de la que 12 serán oficiales de primera en el oficio de albañilería y/o pintura y 12 peones especialistas en albañilería y pintura.

El concejal de Empleo, Carlos García de Andoin, ha subrayado que este plan "no es solo una oportunidad laboral, sino una herramienta real de inclusión y de dignificación del trabajo para personas que lo tienen más difícil para acceder al mercado laboral".

En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento apuesta por programas que "combinan empleo y formación porque son los que ofrecen mejores resultados a medio y largo plazo".

El programa se desarrollará en dos fases complementarias. La primera consistirá en un periodo de formación grupal de 110 horas, que permitirá a las personas participantes adquirir, reforzar y actualizar sus conocimientos técnicos antes de su incorporación al trabajo.

La segunda fase será un periodo de contratación de seis meses, con una jornada laboral del 75%, que se combinará con un proceso de formación en competencias transversales de 60 horas y orientación laboral individualizada, con el fin de facilitar una posterior inserción en el mercado de trabajo.

Durante esta etapa, las personas contratadas participarán activamente en labores de embellecimiento urbano y mantenimiento de edificios públicos, contribuyendo a la mejora del espacio público y de los servicios municipales.

La inversión realizada en este Plan de Empleo asciende en total a 714.385,78 euros, de los cuales Lanbide aportará 410.760 y los 303.625,78 euros restantes de las arcas municipales. Las personas interesadas en participar en este Plan de Empleo podrán inscribirse entre el 19 y el 25 de enero a través de la página web de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo.