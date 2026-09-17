El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abre el plazo de inscripción para las nuevas ediciones de Gazte Arte y Gazte Talent - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha abierto este jueves el plazo de inscripción para las nuevas ediciones de Gazte Arte y Gazte Talent, los certámenes municipales dirigidos a impulsar la creación y el talento joven, que permanecerán abiertas hasta el 18 de octubre y el 16 de noviembre, respectivamente.

Según ha explicado este jueves la concejala de Juventud, Ana López de Uralde, "nuestro compromiso es seguir generando espacios y oportunidades para que ese talento crezca y se consolide, porque queremos una juventud creadora, con inquietudes y con capacidad para aportar y enriquecer la vida cultural de Vitoria-Gasteiz".

Por su parte, Gazte Arte ha regresado, tras su última edición de 2023-2024, con una novedad: el Centro Cultural Montehermoso se incorpora directamente a su organización. Hasta ahora colaboraba cediendo el Depósito de Aguas para el desarrollo de los talleres, pero a partir de esta edición participará también en el diseño y desarrollo del certamen.

El certamen está dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años que residan, estudien o trabajen en Vitoria-Gasteiz o Álava. Los concursantes podrán presentar propuestas de cualquier disciplina de las artes visuales.

La organización seleccionará cuatro propuestas, que se desarrollarán en un taller abierto al público en el Depósito de Aguas de Montehermoso del 2 al 8 de enero de 2027. Posteriormente, las obras formarán parte de una exposición colectiva en la sala Jovellanos, del 28 de enero al 28 de febrero.

Durante el proceso creativo, las personas ganadoras contarán con el acompañamiento de los artistas de Vitoria-Gasteiz Mel Arranz y Alba Tojo, junto a Ani Chkhartishvili, premiada en una edición anterior de Gazte Arte, que ejercerá como tutora adjunta.

NUEVAS COLABORACIONES

Gazte Talent celebrará su duodécima edición incorporando nuevas colaboraciones. El certamen está dirigido a grupos y solistas de entre 14 y 35 años residentes, estudiantes o trabajadores en Álava y el Condado de Treviño.

Una de las principales novedades llega de la mano de Izaskun Arrue Kulturgunea (IAK), "que ofrecerá una residencia artística y 'mentoring' a quien obtenga el accésit al mejor grupo o solista en euskera". La sala Jimmy Jazz ofrecerá también una residencia a uno de los seis proyectos finalistas seleccionados por el jurado. El medio de comunicación Gasteiz Hoy también se ha incorporado como nuevo colaborador.

Asimismo, Gazte Talent ha mantenido dos premios principales, dotados con 1.000 euros cada uno, además de dos accésit de 500 euros al mejor grupo o solista en euskera y al mejor grupo con presencia femenina o solista femenina. Los premios incluirán también diferentes oportunidades para actuar en citas como las fiestas de La Blanca, Araba Euskaraz o San Prudencio.