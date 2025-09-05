El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acometerá la reforma integral de la cubierta del Centro Cívico de Ariznabarra

Paneles solares en la cubierta del Centro Cívico de Ariznabarra - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

Destina un total de 156.600 euros para hacer frente a su deterioro progresivo

VITORIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes el expediente de contratación para la reforma integral de la cubierta del Centro Cívico de Ariznabarra, un edificio emblemático del barrio que fue construido en 1963 y que, desde entonces, ha requerido distintas intervenciones puntuales para "hacer frente al deterioro progresivo de su cubierta".

Con esta actuación, el Servicio de Mantenimiento pretende "garantizar la durabilidad, la eficiencia y la funcionalidad" de este equipamiento municipal.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 156.600 euros y un plazo estimado de ejecución de tres meses, una vez adjudicadas las obras. La intervención contempla la instalación de un nuevo sistema de impermeabilización que permitirá "resolver de forma definitiva los problemas asociados a la cubierta actual".

La concejala del Servicio de Mantenimiento, Izaskun Reyes, ha señalado que la reforma integral quiere "dar respuesta a una necesidad largamente detectada" y "seguir cuidando y manteniendo en buen estado los centros cívicos, que son espacios fundamentales en la vida cotidiana de los barrios".

Esta actuación, ha concluido Reyes, "tiene como fin último asegurar la funcionalidad y eficiencia del edificio y la seguridad para las personas usuarias".