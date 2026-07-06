El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz activa este lunes alerta naranja por la ola de calor

VITORIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz activará este lunes la alerta naranja por la ola de calor en la que las temperaturas rondarán los 37 grados, de acuerdo a las previsiones meteorológicas. La alerta se activará a partir de las 12.00 horas hasta las 20.00 horas, según ha apuntado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, este martes el Ayuntamiento activará el aviso amarillo, desde las 13.00 horas hasta las 20.00 horas, ya que las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados.

El Consistorio ha recomendado beber agua de manera frecuente, evitar consumir bebidas que contengan cafeína, alcohol o demasiado azúcar y en casa cerrar las ventanas y bajar las persianas sobre las que de el sol.