El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz activa este lunes alerta roja por la ola de calor

Archivo - Un termómetro marca 37º - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz activará la alerta roja por la ola de calor este lunes, partir de las 12.00 horas, ya que se espera que las temperaturas lleguen a los 39 grados.

Además, este martes el Consistorio activará la alerta naranja pues las temperaturas rozarán los 38 grados, según ha informado en un comunicado.

El Ayuntamiento ha recomendado beber agua de manera frecuentemente, evita consumir bebidas que contengan cafeína, alcohol o demasiado azúcar y en casa cerrar las ventanas y baja las persianas sobre las que de el sol.