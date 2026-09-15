El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aumentará hasta 100.000 euros las multas de la nueva ordenanza animal

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aumentará hasta 100.000 euros las multas de la ordenanza animal - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone aumentar hasta 100.000 euros las multas de la ordenanza animal y sancionará con 200 euros no limpiar los orines de los perros y otros animales de compañía, según ha informado el Consistorio este martes en un comunicado.

Durante la comisión de Euskera, Cultura y Educación y Deporte, Salud y Cooperación celebrada este martes todos los partidos han votado a favor de aprobar la nueva ordenanza de animales, que actualizará la aprobada en 2013, mientras que Elkarrekin se ha abstenido.

De las 112 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, se han estimado todas las enmiendas presentadas por EH Bildu y el Partido Popular, mientras que de las 98 registradas por Elkarrekin se han aceptado 18.

La actualización de la ordenanza endurecerá las infracciones leves, que actualmente no superan los 750 euros, llegando a alcanzar los 3.000 euros. Entre las novedades, incorpora la obligación de limpiar con agua los orines de los animales de compañía, cuyo incumplimiento se sancionará con 200 euros.

MULTAS DE HASTA 100.000 EUROS

Asimismo, eleva de 90 a 200 euros la multa por no recoger los excrementos de los animales en la vía pública y establece que todos los perros deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil, cuyo incumplimiento será considerado una infracción leve y estará sancionado con 501 euros.

Las infracciones graves tendrán multas de 3.001 a 10.000 euros, frente al máximo actual de 1.500 euros, e incluirán conductas como mantener permanentemente atado a un animal o dejarlo en un vehículo estacionado sin ventilación en condiciones que comprometan su bienestar.

Por su parte, las infracciones muy graves, cuando puedan provocar la muerte del animal o causarle secuelas graves permanentes, pasarán de estar sancionadas con un máximo de 3.000 euros a multas de 10.001 a 100.000 euros.

La nueva ordenanza también ha incorporado nuevas medidas orientadas a reforzar el bienestar animal, como la obligatoriedad de identificar mediante microchip a los gatos y la esterilización de aquellos mayores de seis meses.

Además, ha añadido, la prohibición de dejar a los animales de compañía solos durante más de 24 horas, plazo que se reduce a 12 horas en el caso de los perros, y la prohibición de llevar a los perros atados a vehículos de movilidad personal.

ENMIENDAS APROBADAS

Entre las principales aportaciones de las enmiendas se encuentran la instalación progresiva de bebederos específicos para animales en parques y zonas de esparcimiento canino y la creación de un sistema público de información sobre la actividad del Centro de Protección Animal (CPA). Desde el CPA se realizará un seguimiento posterior de las adopciones y acogidas.

Otra de las aportaciones es que el censo municipal de colonias felinas tendrá carácter administrativo y garantizará el cumplimiento de la normativa de protección de datos. El Ayuntamiento publicará información estadística y anonimizada sobre las colonias, desglosada por barrios o ámbitos territoriales, "teniendo en cuenta en todo momento la seguridad de los animales y de las personas cuidadoras".

Las enmiendas han incluido que los animales abandonados, desamparados o decomisados puedan adoptarse por terceras personas. También ha establecido la protección de la fauna y flora silvestres, estableciendo medidas "para evitar que la tenencia o circulación de animales de compañía pueda causarles perjuicios graves".

Finalmente, ha concretado la prohibición de cría entre personas particulares, indicando que deberán inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía "incluso cuando se trate de una cría ocasional sin fines de comercialización".

Tras su aprobación en comisión, la ordenanza se someterá a aprobación inicial en pleno el viernes próximo. A partir de ese momento, se abrirá un periodo de exposición pública para que la ciudadanía pueda consultar el texto y presentar las alegaciones que considere oportunas, con el objetivo de que la norma quede aprobada de forma definitiva a comienzos de 2027.